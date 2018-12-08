حوار| وفاء عامر: "ريادة الفن تُسحب من أيدينا".. و"أخدت حقي تالت ومتلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- عربي السيد:

تختار الفنانة وفاء عامر أداورها بعناية كبيرة، صاحبة أداء متميز جعلها واحدة من النجمات اللاتي يضيف وجودهن لأي عمل يشاركن فيه. "الخليج 365" أجرى حوارًا معها كشفت فيه عن دورها في مسلسل "السر"، واختلافه عن الشخصية التي قدمتها في مسلسل "الطوفان"، لافتة إلى أنها تشعر بالرعب مع تقديم شخصيتين شعبيتين في عملين لا يفصل بينهما وقت كبير، إلى الحوار...

ماذا عن الشخصية التي تقدمينها ضمن أحداث مسلسل "السر"؟

أجسد شخصية "غالية" السيدة الشعبية التي تسكن في إحدى الحارات، وتعتبر حلقة وصل بين كل المتواجدين في الحارة، ومع كل هذا لا تقبل أن يهينها أحد، فهي شخصية غالية قوية ولا تقبل بالظلم.

وما الذي جذبك لتقديم شخصية غالية في "السر"؟

سيناريو "السر" مكتوب بشكل جيد، والشخصيات كلها حصلت على حقها في الكتابة، والسيناريو قوي في الأساس وهذا أكثر ما شجعني علي الموافقة لخوض تجربة "السر".

هل كان لكِ أي تدخل في سيناريو العمل؟

لم أتدخل في كتابة النص نهائيًا، لأن هذا الأمر يخص المؤلف.

هل ترين أن شخصية غالية قريبة من شخصية "منيرة" في "الطوفان"؟

لا يوجد بينهما أي تشابه، فكل منهما تسير في اتجاه مختلف عن الآخر، وكل ما يجمع بينهما أن كل منهما شخصية شعبية فقط.

تكررين تجربة تقديم الشخصية الشعبية في عملين لا يفصل بينهما زمن طويل.. ألا تخشين المقارنة؟

أصاب بالرعب من تقديم عملين شعبيين وراء بعض، لأنني أخاف أن يحدث تشابه بين الشخصيات، وفي حال اكتشافي وجود أي تشابه بينهما لن أقبل المشاركة.

هل تم تحديد موعد عرض مسلسل "السر"؟

إلى الآن لم يتم تحديد موعد لعرض العمل، لأنه في الأساس لم يُباع لأي قناة فضائية، وفور التعاقد مع إحدى القنوات سيتم الإعلان عن موعد عرضه.

هل تشجعين فكرة عرض الأعمال خارج السباق الرمضاني؟

عرض أعمال درامية خارج السباق الرمضاني فكرة جيدة، وهناك أعمال عرضت بعيد عن رمضان وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.

هل أصبح مسلسل "هجرة الصعايدة" في خبر كان؟

أزمة مسلسل "هجرة الصعايدة" إنتاحية من الدرجة الأولى، وفور حلها سيتم استكمال تصوير العمل.

ماذا عن السينما؟

لو السينما فيها جديد وفي دور يُناسبني أعتقد أن مخرجه سيتحدث معي على الفور، لأنني أقنعت الجميع بنفسي، وحصلت على "حقي تالت ومتلت" ويكفي شهادة الجميع.

دراما 2019 هل حسمتِ موقفك منها؟

إلى الآن مجرد كلام فقط، ولم استقر على أي عمل درامي مصري أخوض به السباق الرمضاني لعام 2019.

ماذا عن حقيقة العروض الخليجية التي جاءتك؟

الأمر كان غريب بالنسبة لي عندما تلقيت 3 عروض دفعة واحدة من دول خليجية، بالأجر الذي أطلبه في أي عمل من الثلاثة، ، وأنا أرى أنني أقدم رسالة سواء في مصر أو أي دولة أخرى، ولكني أفضل أن تكون في مصر بلدي.

هل ترين أن العروض الخليجية بدأت بعد توقف سوق الدراما في مصر؟

"الريادة في الفن تُسحب من أيدينا" في الوقت الحالي، ومن الممكن أن يكون بداية العروض الخليجية فعلا بسبب أزمة في الدراما المصرية، ولكن كان لدينا في يوم من الأيام مطربين وممثلين يمثلون جزءً من اقتصاد وأمن مصر، فكان أداء الممثل وصوت المطرب مثل السلاح الذي نحارب به العدو.