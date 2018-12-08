مخرج "ليل خارجي" لـ"الخليج 365": أشعر بـ"يتم" بعد رحيل سمير فريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أحمد عبدالله السيد، إنه مدين بالفضل كعدد كبير من المخرجين للناقد الكبير سمير فريد، وهو السبب الذي جعله يهدي فيلمه "ليل خارجي" للناقد الراحل.

وأضاف أحمد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كتبت على تتر النهاية إهداء الفيلم لروح الناقد سمير فريد، لأنه لم يكن فقط ناقد مصري مهم جدًا ولكن ناقد عالمي مهم أيضًا، حصل قبل رحيله على كاميرا البرلينالي من مهرجان برلين، وكان ملهمًا ليس فقط لأبناء جيلي ولكن لأجيال كثيرة، ولولا وجوده ومتابعته لأفلام الموجة بتاعتنا ولمخرجين بدأوا العمل في 2006، ودعمه لنا ونقده المستمر لأفلامنا مظنش انه كان هيبقى فيه الأفلام اللي بنشوفها دلوقتي".

وتابع "أقل شيء استطيع تقديمه هو إهداء الفيلم لروحه، لإني فعلًا حاسس بيتم إن خامس فيلم ليا بطلعه ميشوفهوش سمير فريد"، لافتًا إلى انه اعتاد قبل طرح أفلامه السابقة، أن يشاهدها الناقد الكبير، ويعلق على ما أعجبه في العمل وما لم ينل إعجابه، ليبدأ أحمد في العمل عليه مجددًا "كان بيفرق معايا جدا".

"ليل خارجي" من المقرر طرحه في دور العرض 19 ديسمبر الجاري، شارك في مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي، بالمسابقة الرسمية، وفاز بطله الفنان شريف دسوقي بجائزة أفضل ممثل بالدورة الأربعين. الفيلم تأليف شريف الألفي، بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي، بسمة، أحمد مالك، إخراج أحمد عبدالله السيد.