كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:08 مساءً -

شاهد.. السفير الإيطالي يرتدي الزي السوداني ويقود "توك توك" وزوجته "بائعة شاي"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسفير الإيطالي في الخرطوم فابريزيو لوبيسا وهو يرتدي الزي السوداني الجلابية في حين ترتدي زوجته ثوب المرأة السودانية، وهما يتجولان بركشة توك توك في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقد جذب المشهد انتباه السودانيين وحرك المشاعر باتجاه العديد من الأفكار الإيجابية التي تلهمها الفكرة.

وفي مشهد آخر، تظهر مساعدة السفير وهي بذات الثوب، تمارس دور بائعات الشاي والقهوة السودانيات في الشوارع، ويظهر السفير وبجواره رجل سوداني وهما يطلبان منها القهوة.

ويتكلم السفير ومساعدته باللهجة السودانية، ويطلب الرجل وضيفه إعداد القهوة لهما لكنها هذه المرة إيطالية وليست سودانية.

وقد عُرف عن السفير الإيطالي نشر مواقفه الطريفة وصوره مع أطياف المجتمع السوداني وفي المناسبات الاجتماعية المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.