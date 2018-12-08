كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 02:08 مساءً -

بالفيديو.. سرقة برلماني عراقي داخل قاعة مجلس النواب تثير سخرية الناشطين : “حاميها حراميها” كشف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار في البرلمان العراقي، فرات التميمي، عن تعرضه للسرقة داخل قاعة مجلس النواب، فيما طالب بتفعيل كاميرات لمنع حالات السرقة.



وقال التميمي، خلال جلسة البرلمان، والتي عقدت، يوم أول أمس الخميس، إن “محتوياته تعرضت للسرقة داخل مبنى البرلمان، فيما طالب بتفعيل كاميرات المراقبة لغرض منع حالات السرقة مستقبلًا”.

وعلّق عدد من المدونين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاستهزاء والسخرية على عمليات السرقة داخل البرلمان العراقي، قائلين: “حاميها حراميها”.

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