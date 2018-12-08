بالصورة- احمد الفيشاوي يتصدر بوستر “122” وسط الدماء

نشر الممثل احمد الفيشاوي البوستر الاول لفيلم ” 122″ معلناً عن موعد طرحه في دور العرض السينمائية المصرية.

وتصدر الفيشاوي البوستر، وظهر جالساً في البانيو وسط الدماء.

وعلّق “الفيشاوي” قائلاً: “البوستر الأول لفيلم “122” ، 2 يناير في دور العرض في السينما العادية والفور دي”، أول فيلم 4D في تاريخ السينما المصرية”.

فيلم “122” من بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، أمينة خليل، محمد لطفي، تأليف صلاح الجهيني، إخراج المخرج العراقي ياسر الياسري.

وتدور أحداثه خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها. 122