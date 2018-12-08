نفاذ بطاقات حفل هيفا وهبي في القاهرة‎

بعد أقل من يومين على الإعلان عن حفل النجمة هيفا وهبي في القاهرة يوم ٢٣ كانون الاول/ديسمبر الجاري، نفذت بطاقات الحفل بالكامل، حيث أعلنت هيفا نفاذ بطاقات Christmas Party عبر حسابها على الانستغرام.

هذا الحفل هو الثاني لهيفا في مصر بعد حفلها يوم ٢٠ الجاري في فندق ريدسون في الاسكندرية، والذي يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل جمهورها والمحبين.

ومن المتوقع ان يشهد الحفل العديد من المفاجأت التي تتماشي مع اطلاق مبهر لـ “حوا” من الأسكندرية حيث أعد منظما الحفل تامر عبد المنعم”pmg” ومصطفى أبو دشيش “mostiic” تجهيزات واخراج خاص لفقرات أغانيها بداية من تحويل قاعة الحفل للمرة الأولى الى مسرح ضخم يتخلله مقاعد وموائد الجمهور تستطيع من خلاله نجمة الحفل الوصول لكل محبيها من مختلف الاعمار بالاضافة الى وضع مؤثرات بصرية وصوتية وتراسات اضاءة على غرار سهرات اللايف العالمية.

كما يشارك في احياء الحفل الـ dj علي تامر والـ dj “مو” وهو ما يضفى المزيد من آجواء الاثارة بالاغاني الشرقية والغربية المميزة.

يشار إلى أن هيفا تحيي حفل ليلة رأس السنة في تونس، حيث تلتقي بجمهورها التونسي بعد غيابٍ وتسهر معهم وتقدم أغنيات ألبومها الأخير “حوا”.

ايضاً كان موقع “بصراحة” قد كشف ان هيفا وهبي تتحضر لتصوير حلقة خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة ستعرض عبر شاشة LBCI .