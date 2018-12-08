شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تبكى فى حفلها بالكويت وتعلق حلمت بـ بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب أمس الجمعة، حفلًا غنائيًّا في الكويت، وسط حضور عدد كبير من محبيها، وتألقت شيرين بغناء عدد كبير من أغنياتها التي أشعلت بها الحفل مثل: "حب إية، مشاعر، على بالي" وغيرها من الأغاني.

بكت شيرين خلال الحفل وبررت ذلك بانها حلمت بوالدها عندما وصلت الي الكويت، معلقة "سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردا".

يذكر أن شيرين عبد الوهالب طرحت ألبومها الجديد "نساى" على موقع يوتيوب، والتى عاونت من الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزيعين ومنهم أيمن بهت قمر، وأمير طعيمة، وخالد عز.