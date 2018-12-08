شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيف جمعت كومنتات انستجرام أحمد مكى بصديق الطفولة "بازوكا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الصورة الأخيرة التى نشرها الفنان أحمد مكى عبر انستجرام، مع كلبه، فى لم شمله مع احد اصدقاء الطفولة، الذى وجه لمكى تعليق قائلاً "وحشنى جدا جدا جدا يا صديق الطفولة "بازوكا".

وسرعان ما استجاب مكى للتعليق ورد "أهلاااااااااااا سلامين وحته قااااااد كده"، بينما رد بازوكا قائلاً "قالب الدنيا علشان أعرف اوصلك"، وكتب مكى موجهاً حديثة لبازوكا "حاخد نمرتك من مخلى أو عبد الحميد مين معاه النمره"، وسرعان ما انتقل حديث الثنائى إلى الشات بعدما أرسل الاخير رقم هاتفه لمكى.



صورة مكى

وظهر مكى مؤخرا مع الإعلامية منى الشاذلى، فى حلقة كشف فيها "مكى" عن أسرار حياته ، وعلاقته بوالدته التى اتهمته بالجنون بعد تجسيده ثلاث شخصيات فى وقت واحد، بالإضافة الى علاقته بنجله ووصيته التى غناها فى أغنية "أغلى من الياقوت".

يذكر أن أغنية "أغلى من الياقوت" حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات مرتفعة عبر موقع YouTube وصلت إلى 15 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد مكي وتوزيع شادي السعيد، تم تصويرها في الفيوم وصحراء الفيوم وبحيرة قارون وهي من إخراج أحمد مكي أيضا.