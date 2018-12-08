خاص- مظاهرة في انتظار الكاتبة احلام مستغانمي في بيروت

وقّعت مساء امس، 7 كانون الاول، الكاتبة الجزائرية احلام مستغانمي، كتابها الجديد “شهياً كفراق” في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بحضور حشد كبير من محبيها.

انها كاتبة عريقة تكتب بقلم من مشاعر على ورقة قلب صادق، قوتها بكتاباتها الجميلة وضعفها برقة قلبها التي تشهدها كتبها.

انتظرها العديد من محبيها لساعات طويلة دون تذمّر او ملل بل متأملين لقاء كاتبة مشاعرهم. وحين يصل دورهم، وكأن حلمهم تحقق بثانية، فيعانقونها بلهفة كبيرة ويحدثونها عن رواياتها، فتتعرف احلام عليهم وتغازلهم بكلمات لطيفة.

اعتذرت احلام عن اجراء المقابلات لأنها لا تريد أن تأخذ من وقت من ينتظر لقاءها. احترمنا طلبها وبقينا نشاهد لهفة محبيها لها.

وبالانتقال الى تفاصيل كتابها الجديد “شهيا كفراق”، فتقول احلام: “ما كنت أريد من العالم كلّه إلّا أنت. واليوم أقول: “لك العالم كلّه إلّا أنا””.

تحكي أحلام مستغانمي قصة رجل لوّعه الفراق، ففقد ثقته في الحب من الأساس. رجل غامض يتقرب من الكاتبة، بطلة القصة، ويخاطبها بكلماتٍ ليست سوى كلماتها. جملٌ سبق وقالتها لكاميليا، ملهمة كتاب نسيان كوم الذي حقق أعلى المبيعات.

من هو هذا الرجل وماذا يريد منها؟

كالعادة، تحملنا أحلام إلى عوالم العشق المثيرة وألاعيب القدر الخبيثة.

في هذا الكتاب أيضًا صفحات من ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة، تسردها لأول مرة على القارئ. ذكريات طريفة عاشتها مع قامات عاصرتهم مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.

فيه أيضًا أبطال رواياتها، علاقتها بهم وبالكتابة، فراقها لهم بعد كل كتاب، ولقاؤها المتجدد مع الكتابة بعد كل حين.

كل ذلك بالأسلوب الممتع المكثّف سرديًا الذي عوّدتنا عليه، وبالمحتوى الزاخر بقصصها وقصص الآخرين وهمومهم وهواجسهم إن كانت عاطفية أو اجتماعية أو وطنية.