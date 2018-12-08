نجاح ساحق يُحققه عاصي الحلاني من جديد

احيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً جماهيرياً كبيراً في “القرية العالمية” في امارة دبي.

الحفل تكلل بالنجاح الساحق خاصة بعدما أشعل الفارس الاجواء بأجمل اغانيه القديمة والجديدة وسط تصفيق وحضور للآلاف من الجمهور.

على حسابه، وصف عاصي الجمهور بالرائع والحفلة بليلة من العمر.

وقد حصل موقع “بصراحة” على مجموعة من الصور الرائعة الخاصة بالحفل الذي استقطب الآلاف.

وعلى هامش الحفل، كشف “الحلاني” أنه يعمل في الوقت الحالي على اغنية وطنية ستبصر النور مطلع العام الجديد.

الاغنية بعنوان “الوطن” من كلمات الشاعر الراحل عمر الفرا، حيث اكد عاصي انه حصل على التنازلات الخاصة بالاغنية ويتم تسجيلها حالياً. ووضع عاصي اللحن بنفسه ومن توزيع طوني سابا.

من جهة اخرى، ومع اقتراب عيد رأس السنة 2019، تحتضن الاردن حفل فني ضخم سيحييه كل من النجم اللبناني عاصي الحلاني في فندق “لو رويال” في عمان تشاركه الغناء النجمة رويدا عطية.

ونظرًا لغيابه في هذه الليلة المميزة عن بيروت قرر “الحلاني” احياء حفل آخر في لبنان، حيث أعلن عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي انه سيحيي حفلة في بيروت وعلق قائلاً: “الى جمهوري الحبيب نظرًا لعدم إقامة حفل ليلة رأس السنة في لبنان لأنني ملتزم مسبقًا في الأردن اوتيل لاروايال عمان.. بسبب الطلب الكثيف لإقامة حفل في لبنان.. قررنا إقامة حفل قبل رأس السنة بيومين في بيروت يوم ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ في كازينو لبنان صالة السفراء وليلة من العمر باذن الله”.