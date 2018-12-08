بيونسيه تحيي حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند

تحيي النجمة العالمية بيونسيه حفلاً خاصا في زفاف ابنة موكيش أمباني أغنى رجل في الهند وسط استعدادات ضخمة وقائمة طويلة من المدعوين من أهم الشخصيات والمشاهير ونجوم بوليوود من بينهم بريانكا شوبرا الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.

وستزف إيشا أمباني (27 عاما) إلى أناند بيرامال (33 عاما) في مومباي العاصمة المالية للبلاد يوم الثلاثاء لكن احتفالات الزفاف تبدأ منذ مطلع الأسبوع في مدينة أودايبور في حفلات ومراسم ما قبل الزفاف تستمر ثلاثة أيام.

وتقدر ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، بمبلغ 47 مليار دولار بحسب مجلة “فوربس”. وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات.

وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات ثمينة داخل صناديق مزينة بالورود.