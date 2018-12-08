شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض مسرحية "علشان احنا واحد" بطولة وتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مساء بعد غد السبت وحتى 16 ديسمبر القادم عروض مسرحية "علشان أحنا واحد" التي تقام بمركز طلعت حرب الثقافي، وهو من بطولة وأداء ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين والصم والبكم وذوى الإعاقات الذهنية والجسدية، وشارك ذات العرض في المهرجان الدولي للإبداع الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية على مسرح الهناجر. مسرحية "علشان أحنا واحد" من تأليف وإخراج خالد حسونة أشعار حامد السحرتى وألحان أمير موسى والمخرجان المنفذان سوزان مدحت وكريم فراج واستعراضات يوسف مصطفى.

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