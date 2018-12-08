أمير كرارة ينشر صورة تجمعه بـ"السلطان سليمان" من كواليس "كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا"، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بعيد الفطر 2019.

وشارك كرارة متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بالفنان التركي خالد أرجنش، المعروف في الوطن العربي باسم "السلطان سليمان" نسبة إلى دوره في مسلسله الشهير "حريم السلطان".

وكتب أمير تعليقًا على الصورة "صباح الفل عليكم مع السلطان سليمان فيلم كازابلانكا، عيد الفطر 2019 إن شاء الله إنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر، تأليف هشام هلال وإخراج البيتر ميمي سنغزو العالم".

"كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والفنان المغربي محمد مفتاح، والفنان التركي خالد أرجنش.