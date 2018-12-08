الموت يفجع منير مكرم للمرة الثانية خلال 3 شهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
توفي صباح اليوم السبت، شقيق الفنان منير مكرم "ممدوح"، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.
وأعلن مكرم، عن وفاة شقيقه "ممدوح"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "الدوام لله وفاة أخي ممدوح مكرم"، وحرص عدد كبير من أصدقائه على مواساته.
جدير بالذكر أن منير أعلن في أغسطس الماضي عن وفاة شقيقه الأصغر.
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