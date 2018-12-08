شكرا لقرائتكم ساويرس يشتري منزل الشاعر أحمد فؤاد نجم لتحويله لمتحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إنه اشترى منزل شاعر العامية الراحل، أحمد فؤاد نجم، بهدف تحويله إلى #متحف يضم أعماله وتذكاراته.

وقال ساويرس في كلمة بالجامعة الأميركية في القاهرة خلال حفل إعلان جائزة، أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية في دورتها الخامسة يوم الاثنين "اشترينا المنزل الذي عاش فيه (نجم) آخر مدة في حياته، وسنحوله إلى متحف باسمه، في المقطم".

وتوفي نجم في الثالث من ديسمبر كانون الأول 2013 عن 84 عاماً بعد مشوار طويل وشاق تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة، بسبب أشعاره التي كانت دائماً ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية.

وقال #ساويرس "أي شخص لديه أي شيء يتعلق به أو بذكراه، أشعاره، كتاباته، صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء".

تأسست جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وتشكل لها مجلس أمناء مستقل.

وكرمت الجائزة في حفلها يوم الاثنين اسم الكاتب، صلاح عيسى، عضو مجلس الأمناء، الذي رحل في ديسمبر كانون الأول 2017 عن 78 عاما.