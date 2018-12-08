نجوم الفن في احتفالية كبرى بمئوية ليلى مراد الإثنين المقبل

وسط كوكبة من نجوم الفن والمجتمع والثقافة وبرعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت الإشراف العام للأستاذ فارس عبدالمنعم احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد، وذلك في السابعة مساء الإثنين المقبل على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

يحضر الحفلة: الموسيقار الكبير حلمي بكر، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صلاح الشرنوبي، والمطربة الكبيرة عزة بلبع، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والقديرات سهير المرشدي وسميرة عبدالعزيز ومديحة حمدي ورجاء حسين وآمال رمزي، والكاتب المسرحي الكبير محمد أبوالعلا السلاموني.

يتضمن برنامج الحفلة عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة ليلى مراد يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أروع أغاني الراحلة ليلى مراد: دويتو "شحات الغرام" غناء/أحمد محسن مع أنغام مصطفى، وأغنية "الحب جميل" غناء/أحمد محسن، وتغني أنغام مصطفى: "أنا قلبي دليلي"، "يا أعز من عيني"، "اضحك كركر"، و"يا مسافر وناسي هواك"، "سنتين وأنا أحايل فيك"، "ماليش أمل في الدنيا دي"، "يا رايحين للنبي الغالي"، مع إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء قيثارة الحب والطرب ليلى مراد إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.