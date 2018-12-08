رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو بكاء الفنانة شيرين في حفل غنائي

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القاهرة - لايف ستايل
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو تظهر فيه الفنانة شيرين وهي تدخل في نوبة بكاء فور صعودها المسرح بإحدى حفلاتها بالكويت. وقالت شيرين إنها حلمت بوالدها عندما جاءت الكويت، مضيفة "سامحوني، أنا بابا واحشني جدا النهاردا".
واستقبل الجمهور الكويتي الفنانة شيرين بحفاوة بالغة، وتأتي حفلة شيرين في الكويت ضمن حفلات الترويج لألبومها الجديد "نساي" والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.
"أول ما جيت الكويت حلمت في بابا.. سامحوني "
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