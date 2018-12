شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 38 عاما على اغتيال المطرب جون لينون أمام منزله فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم مرور 38 عاما على اغتيال المطرب الإنجليزى جون لينون، عازف الجيتار وأحد مؤسسى فرقة البيتلز، على يد "مارك ديفيد تشابمان" قيل عنه أنه مختل عقليا، أثناء عودته إلى منزله فى ولاية نيويورك الأمريكية.



جون لينون

ولد جون لينون فى 9 أكتوبر 1940، فى مدينة ليفربول الإنجليزية، وعندما كان فى الرابعة من عمره انفصل والداه وانتهى به الأمر بالعيش مع عمته، وكان والده يعمل تاجرا بحريا، ولم يرى ابنه لينون لأنه لم يكن حاضرًا عند ولادته، تزوجت "جوليا" والدة لينون بعد الانفصال عن والده وكانت تقوم بزيارته هو وعمته بشكل منتظم.



لينون

تزوج لينون من صديقته كاثيا باول فى أغسطس 1962 وأثمر هذا الزواج عن إنجاب طفل "جوليان"، ووصفت كاثيا زوجها جون أنه خشن الطبع وليس على طابعها بشكل كامل ، ثم انفصلا ليتزوج بعد من "يوكو أونو" وهى ذات أصول يابانية، وكان زواجهما مادة دسمة للصحافة سواء الرسمية أو الصفراء، وكافحا الزوجان ضد الحرب فى فيتنام من أجل السلام العالمى، ثم انتقلا للعيش فى أمريكا، ليشارك فى فعاليات اليسار الأمريكى ويلتقى جيرى روبين وعدد من أعضاء اليسار الجديد فى أمريكا ويبدى استعداده للمساهمة فى حملة جمع أموال وأصوات تأييد حملات مناهضة الحرب من خلال حفلاته الفنية والغنائية، وأثارت هذه التحركات قلقا لدى أعضاء الحزب الجمهورى خوفا أن تؤدى هذه الحملة إلى زيادة الأصوات المضادة للحرب مما قد يعرض انتخاب نيكسون للخطر.



لينون وزوجته اليابانية

بدأ لينون مسيرته كعضو فى فرقة البيتلز فى ليفربول بإنجلترا، كان يعزف على الجيتار ثم تعلم العزف على البيانو، كتب معظم أغانى الفرقة بمشاركة بول مكارتنى، وكانت أشهر الأغانى التي كتبها: A hard Day's Night و Help و Strawberry Fields Forever و A Day In The Life وغيرها، وبعد انتقاله لنيويورك سجل العديد من الألبومات لكن كان أشهرها ألبوم Imagine.



لينون

أدمن لينون المخدرات، ولزم عليه الدخول لمصحات العلاج من الإدمان، وفى خلال هذه الفترة كتب أغنية old Turkey، ثم تم تكريمه كأحد أشهر 100 مطرب روك حول العالم.



لينون

فى 8 ديسمبر عام 1980 صمت صوت لينون للأبد، حيث اغتاله شخص يسمى "مارك ديفيد تشابمان" أثناء عودته إلى منزله فى ولاية نيويورك، وقيل أنه مختل عقليا بعد إطلاق الرصاص عليه، وتم نقله إلى مستشفى روزفلت فى مدينة نيويورك لكنه توفى فى الحال عن عمر 40 عاما.