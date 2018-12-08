شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول بوستر رسمى لفيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام Avengers عن البوستر الرسمى للفيلم الذى يأتى بعنوان Avengers: Endgame، والمقرر عرضه فى 26 إبريل من العام المقبل فى جميع دور العرض، على ان يشهد الكثير من الأحداث أهمها أخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" ، والتى يقوم بتجسيدها كريس.

استطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.



اول بوستر رسمى للفيلم

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.