كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 11:03 صباحاً -

شاهدوا.. أنصار مقتدى الصدر يتوعدون المذيعة العراقية سحر عباس بتصفيتها

كشفت الإعلامية العراقية “سحر عباس” أنها تلقت رسائل تهديد بالقتل من قبل أنصار “مقتدى الصدر” بعد استضافتها للمراقب في الشأن العراقي نجاح محمد علي.

وقالت سحر عباس، من خلال برنامجها “القرار لكم” والذي يذاع على فضائية “دجلة” إنها توجه رسالة إلى مقتدى الصدر بأنه “بعد حلقة استضافة المراقب للشأن العراقي نجاح محمد علي (المقرب من طهران) وصلتنا اتهامات وتهديدات بالقتل والتصفية واقتحام القناة من أشخاص يدعون انتماءهم إلى التيار الصدري”.

وبحسب “إرم نيوز” كشف مصدر مطلع في التيار الصدري أن عدداً من أنصار مقتدى الصدر دخلوا إلى مبنى قناة دجلة الفضائية والتقوا بمدير القناة وإدارتها في بغداد. وأخذ التيار الصدري تعهداً خطياً بعدم استضافة المراقب للشان العراقي محمد علي في المستقبل، وقامت إدارة القناة بالموافقة على طلب أنصار الصدر ووقعت على التعهد، بعد هجوم علي على زعيم التيار في البرامج والقنوات الفضائية.