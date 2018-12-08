أحدث ظهور لـ هدى سعد مع ابنها الوحيد – بالصورة

متابعة الخليج 365: تعيش النجمة المغربية هدى سعد مشاعر الأمومة منذ أن رزقت بابنها الوحيد فارس في شهر أيار/مايو من عام 2017 الماضي.

وتقضي هدى سعد معظم وقتها برفقة الصغير، فتشارك بين الحين والآخر، الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور ولقطات حصرية تجمعهما تكشف عن عمق علاقة الأم بابنها.

وأشارت هدى سعد في تعليقها على صورة جديدة لها مع الصغير إلى أن فريق عمل برنامج “إنسايدر بالعربي” زارها ف منزلها وصوّر معها لقاءً خاصًا سيعرض قريبًا.

الجدير ذكره أن هدى سعد طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “حبيبي كان معايا” عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب” وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.