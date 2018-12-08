مايا دياب في الكواليس كما لم يرها أحد من قبل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: ضمن إطار تواصلها الدّائم مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب محبّيها بكواليس أحدث جلسة تصويرية لها.

وظهرت مايا دياب في الفيديو الذي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي خلال استعدادها للجلسة التصويرية وسط فريق عملها.

اللافت أن مايا دياب وضعت في خلفية الفيديو أغنية “نيالي فيك” بنسخة Acoustic الفرنسية التي كانت قد طرحتها منذ أشهر عدّة، فبدت كعادتها بكامل أنوثتها وجمالها.

على صعيد آخر، تواصل مايا دياب حصد أصداء أغنية “يا نور العين” التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.