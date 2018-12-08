فؤاد عبد الواحد يشارك في إحتفالات المبايعة الرابعة – بالصور

متابعة الخليج 365: بمناسبة المبايعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “حفظه الله ورعاه”، شارك الفنان فؤاد عبد الواحد في إحتفالات مهرجان القرية السعودية “سامريات” في الرياض، وقدّم حفلًا غنائيًا إختار أغنياته من الألوان الفلكلورية الشعبية السعودية المتنوعة إحتفالًا بهذه المناسبة والذكرى الغالية.

وأعرب فؤاد عبد الواحد عن سعادته بتلبية دعوة إدارة مهرجان القرية السعودية في هذه المناسبة، وأكد أن مشاركته أمام الجمهور السعودي في الرياض تعد من المشاركات المميزة التي لمس خلالها تفاعلهم بشكل مباشر على مسرح المهرجان، وتمنى دوام الأمن والأمان في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.

الى جانب ذلك، وخلال زيارته العملية الى مدينة الرياض، التقى فؤاد عبد الواحد مع الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، في ليلة وصفها بـ”الليلة الثقافية بإمتياز” تبادل خلالها معهم أحاديث عدّة حول أهمية الكلمة وتأثيرها في المجتمع عبر الأغنيات، كما وأكد أن القاء بأصحاب السمو كان فرصة مهمّة في مشواره الفني.