مني ممدوح تكشف شخصيتها في"البيت الكبير2"

القاهرة - شيماء مكاوي
كشفت الفنانة منى ممدوح عن انضمامها للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة" في القنوات الفضائية، مُشيرة إلى أنه تقدَّم خلال أحداثة شخصية صعبة جدا بالنسبة لها مما حمسها للمشاركة في المسلسل خاصة أنها تعتبرها بمثابة تحدي كبير لها لتقديم هذه الشخصية الجديد تماما عليها.
وأعلنت منى أن المسلسل يناقش قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى.
ويُشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومجدي كامل وعبير صبري وداليا مصطفي وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان والراقصة دينا وطارق صبرى وريم هلال ودنيا المصرى وأحمد صيام وشريف باهر وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلى وعلى الوصال، للمؤلف أحمد صبحي، والمخرج محمد النقلي.
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