ساندي تؤكّد قرب دورها في "عيش حياتك" إلى شخصيتها

كشف الفنانة والمطربة ساندي، عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم "عيش حياتك"، المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة عبر دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي للفيلم وتنتظر عرضه في أجازة منتصف العام المقبلة.

وأكدت ساندي لـ"لايف ستايل" أنها كانت مستمعه جدا أثناء تصوير الفيلم، وبخاصة في ظل وجود النجم محترم وخلوق كسامح حسين وجميع المشاركين في العمل، موضحة أن كواليس التصوير كانت عائلية جدا يسودها جو من المرح والسعادة لدرجة أنها من شدة روعة الكواليس كانت حزينة لانتهاء تصوير الفيلم لرغبتها في استمرار هذه الروح الجملية بين جميع المشاركين في بطولة الفيلم.

وفيما يخص مشاركتها بالفيلم، أوضحت ساندي أنها تحمست جدا للمشاركة في العمل، خاصة أن سيناريو الفيلم الذي كتبة وسام حامد مكتوب بحرفية شديدة ومختلف عن "خطة جيمي" فيلمها الأول تماما، هذا إلى جانب أن المخرج تامر بسيوني مخرج متميز ومتمكن من أدواته جيدا وقادر على توجيه الممثل بشكل سليم يضيف له ويقدمه للجمهور بشكل مختلف فضلا عن أن شخصيتها مختلف وجديدة عليها، إضافة إلى كل ذلك وجود كوكبة من النجوم منهم سامح حسين وإدوارد ومها أبو عوف و محمد نور.

وفيما يخص شخصيتها، أفادت أنها تلعب خلال أحداث الفيلم شخصية "داليا"، وهي مصورة فوتوغرافية في شركة للدعاية والإعلان وهي نفس الشركة التي يعمل بها "إبراهيم"، الشخصية التي يقدمها الفنان سامح حسين، حيث أن أحداث الفيلم تدور في قالب رومانسي كوميدي، مشيرة إلى أن شخصية داليا تعد من أقرب الشخصيات إلى شخصيتها الحقيقة خاصة في سيطرة جو من المرح والتفاؤل و الطموح بشكل غير عادي وكذلك روح المغامرة، مؤكدة أن تجربة فيلم "عيش حياتك" مختلفة وجديدة بالنسبة لها وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور حين عرض الفيلم بدور العرض .

وتحدثت ساندي عن غيابها عن الساحة الفنية منذ تقديم أول بطولة سينمائية لها في فيلم" خطة جيمي" منذ ثلاث سنوات، وبيّنت أن غيابها طلية هذه المدة راجع إلى بحثها الدائم على تقديم عمل جديد ومختلف عليها ويكون بمثابة خطوة جديدة ومهمة وإضافة لمشوارها الفني السينمائي، لافتة إلى أنها لا تريد التواجد لمجرد فكرة التواجد السينمائي ولكنها تبحث عن عمل فني قوي يضيف إليها مما يجعلها تدقق بشكل شديد في كل ما يعرض عليها وتختار منه الأفضل بالنسبة لها.

واختتمت ساندي حديثها عن أعمالها المقبلة قائلة "إنها تستعد خلال الفترة الحالية للتحضير إلى ألبوم غنائي جديد سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور حين طرحة في كل شيء، بداية من الكلمات والموسيقى والألحان والتوزيع وكذلك طريقة تنفيذه خاصة أنها ستكون بشكل غير تقليدي تماما حيث أنها ستكون عبارة عن فيلم".