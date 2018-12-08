نيللي كريم تُؤكّد على تُواصل تصوير فيلم "الفيل الأزرق 2"

صرّحت الفنانة نيللي كريم بأنها تعيش حاليا نشاطا فنيا في السينما، إذ تصوّر الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" وتستعد لتقديم فيلم بعدها بعنوان "الفارس"، مشيرة إلى أن السينما لها سحر خاص، موضحة أنها راضية عن مشوارها السينمائي الذي قدمت فيه مجموعة من الأعمال المميزة، منها "سحر العيون" و"زهايمر" و"واحد صفر" و"اشتباك".

مسلسل جديد

وأكّدت نيللي كريم، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، على وجود مسلسل جديد، قائلة إنها تقرأ حاليا سيناريو جديد، لكنها لم تقرر بعد، مشيرة إلى أنها دائما تبحث عن موضوعات مختلفة، مؤكدة أنه رغم تقديمها مجموعة من الأعمال التي نجحت مع الجمهور في الدراما فإنها لم تشاهد نفسها في أي عمل، وعن تحضيرها للمشاهد الصعبة قالت إنها لم تحضر شيئا بل تقرأ المشهد وتقوم بتنفيذه تلقائيا عندما تتأثر ويظهر هذا التأثر عند بدء التصوير بشكل عادي، موضحة أنها تعبت كثيرا بعد مسلسل "سجن النساء" الذي قدمت فيه مجموعة من الانفعالات القوية لكنه نجح عند عرضه لأول مرة عام 2014.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتحدّثت عن مشاركتها في حفلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد تطورا كبيرا مع حضور نجوم العالم في المهرجان، مشيرة إلى أنها سعدت أيضا من اختيارها لتسليم إحدى الجوائز للمكرمين، موضحة أن مصر تقدمت كثيرا في السينما خلال الأعوام القليلة الماضية، وجاء هذا بسبب تصميم القائمين على الصناعة من معرفة التطورات والتكنيكات الحديث لتقديم كل ما هو حديث، موضحة أن بعد دخول فيلمها "اشتباك" منذ عامين ضمن منافسات أوسكار جعلها تطمح في أن تحصل مصر في يوم ما على هذه الجائزة العالمية، مؤكدة أن مصر تمتلك الإمكانيات.

رمضان

وكشفت نيللي كريم أنها لا تتعمّد الوجود في رمضان كل عام، إذ تقرّر أن تستريح بعض الشيء لكن الورق الذي يأتيها هو ما يحفزها كثيرا للدخول في التصوير، مشيرة إلى أنها دائما ما تأتي على نفسها من أجل إسعاد جمهورها بأعمال درامية متنوعة، وعن مشاركتها في إعلانات الحملات القومية أوضحت أنه واجب على كل فنان في مصر أن يقدم هذه الإعلانات من أجل حث الناس على التكافل ومساعدة الناس المحتاجة، مؤكدة أنها دائما ما تسعد عندما تقوم بزيارة الأيتام أو الأطفال.

وأوضحت أنها تقرأ وتجلس مع أولادها وتحاول أن تنام ساعات طويلة للحفاظ على طاقتها، وعن الأكلات التي تحبّ تناولها أشارت إلى أنها تحب الأكلات الصحية وبخاصة الخضراوات الطازجة والفاكهة.