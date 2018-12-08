شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. عرض الجزء الجديد من Men in Black يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت Sony Pictures للإنتاج السينمائى، ميعاد عرض الجزء الجديد من فيلم Men in Black، والمقرر له 14 يونيو القادم، بعد تأجيل الفيلم لمدة شهر بسبب بعض الأزمات التى تعرض لها الفيلم اثناء تصويرهم بعض المشاهد فى صحراء المغرب.
الجزء الجديد سيشهد أبطال مختلفين عن الأجزاء الماضية، وسيكون الأبطال Tessa Thompson وChris Hemsworth، بالإضافة إلى الكثير من الوجوه الجديدة التى تشارك لأول مرة فى أعمال سينمائية.
فيلم men in black، طرح منه ثلاثة أجزاء الأول فى 1997، والثانى طرح عام 2002، والثالث والأخير تم عرضه عام 2012، بطولة الممثل العالمى ويل سميث وجوش برولين وأليس إيفى، ودارت احداثه حول العميل "جاى" الذى يسافر عبر الزمن إلى عام 1960 ليمنع أحد الكائنات الفضائية من قتل العميل ” كاى ” وإنقاذ التاريخ من كارثة حقيقية.
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