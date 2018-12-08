شكرا لقرائتكم خبر عن تعددت الألبومات والموزع واحد.. رامى عياش ولؤى وأحمد جمال يتعاونون مع محمد شفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع الموسيقى محمد شفيق، حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون شفيق مع عدد كبير من المطربين منهم لؤي، حيث يقدم له أغنتين جديدتين بعنوان "نفسى أجرب" وهى من كلمات طارق درويش وألحان عمرو الشاذلي، و أغنية "الليلة سهرانين"، من كلمات محمد مصطفى مالك، وألحان محمود أنور.

كما يتعاون شفيق مع المطرب أحمد جمال فى ألبومه الجديد، حيث يشارك شفيق فيه بـ أغنيتين أهمها "من غير مجاملة" وهى من ألحان أحمد جمال، وأغنية "وأنتي عجبانى"، من ألحان أحمد العتباني.

كما أيضا يشارك رامى عياش في ألبومه الجديد ويقدم له أغنية بعنوان "ياسكاكر السكر" وهى من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي، ويشارك في توزيع ألبوم كريم محسن الجديد بشكل كامل.

يذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقى محمد شفيق الموسيقى التصويرية لفيلم "هروب اضطرارى" بطولة أحمد السقا، وغادة عادل، وفتحى عبد الوهاب، وأمير كرارة، ومصطفى خاطر، وبيومى فؤاد ،ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.