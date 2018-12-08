غار من " كاريوكا" وطلب من فنان الردّ على "مدرسة المشاغبين".. حكايات الشعراوي مع أهل الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

العلاقة بين الشيخ محمد متولي الشعراوي وبين الوسط الفني، علاقة قوية ومتشابكة، والكثير ممن اعتزلوا الفن في فترة التسعينات، كان للشيخ الشعراوي أثرًا كبيرًا في حياتهم.. ونرصد لكم في هذا التقرير علاقة الشيخ الشعراوي بالوسط الفني.

حسن يوسف: كنت أجلس جوار قدمه

كان الفنان حسين يوسف ينادي الشيخ الشعراوي باسم "سيدي"، مشيرًا إلى أنه سيده وتاج رأسه، وفي لقاء جمعه بالشعراوي سأله الفنان حسن يوسف "هو الفن حرام ولا حلال يا مولانا"، وأحضر الشيخ الشعراوي كوبا خاليا وقال لحسن يوسف: "لو وضعت الشاي داخل الكوب وشربته حلال، ولو وضعت خمرًا داخل الكوب فهو حرام، ما داخل الكوب هو الفيصل بين الحرام والحلال. الفن حرام أو حلال حسب ما يُقدم"، ليطلب منه الشيخ الشعراوي العودة للفن ليعلم الشباب الكلمة الطيبة ويرد على مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي أفسدت الشباب.

عماد حمدي

قال نادر عماد حمدي، نجل الفنان عماد حمدي، في برنامج "الراجل دا بويا" مع الكابتن أحمد شوبير ، إن والده أدمن شرب الخمر بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن حتى أنه فقد بصره في أواخر أيامه، وعندما علم الشيخ الشعراوي بتدهور حالته الصحية، أصرّ على زيارته.

العلاقة مع تحية كاريوكا

قال الماكيير السينمائي محمد عشوب، إن علاقة صداقة وطيدة جمعت بين الفنانة تحية كاريوكا، والشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأكد "عشوب" في إحدى حلقات برنامج "ممنوع من العرض"، الذي عُرض عبر شاشة الحياة الفضائية منذ 4 سنوات، إنه بعد استيلاء فايز حلاوة، زوج تحية كاريوكا، على شقتها بالجيزة، أقيمت دعوى قضائية لاسترداد الشقة، إلا أن "تحية" رفضت حضور الجلسات.

وسألها الشيخ الشعراوي لماذا لم تحضر الجلسات، فأجابته: "يا مولانا، فايز راجل متجوز وعنده بنت ومعندوش شقة، هياخدهم ويروح بيهم فين، هو هيتبهدل، وأنا خلاص كبرت ولا أقدر أنضف الشقة ولا أصرف عليها، والشقة اللي أنا قاعدة فيها كويسة".

وأضاف "عشوب" وقتها قال الشيخ الشعراوي: "أنا ابتديت اغير منك يا تحية، ابتدا يتبنى ليكي قصور في الجنة ملهاش عدد".

فصل آخر من فصول العلاقة بين تحية كاريوكا والشيخ الشعراوي، حينما وجدت تحية كاريوكا طفلة صغيرة عند باب شقتها، فذهبت بها للشيخ الشعراوي وكانت وقتها في أواخر عمرها، فقال لها: "ربيها هتاخد بإيدك للجنة"، وأوصت كاريوكا أن تظل هذه الطفلة مع فيفي عبده بعد وفاتها.

علم مريم فخر الدين الصلاة

الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، لم تتعلم الصلاة بسبب نشأتها لأم مسيحية جورجية، وحين قابلت الشيخ الشعراوي لأول مرة لم تكن تصلي أبدًا نصحها الشيخ بالصلاة حتى لو كانت لم تتعلمها وبالفعل استجابت للنصيحة.

شادية

كان اللقاء الأول الذي جمع بين الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبين الفنانة الراحلة شادية، في مكة المكرمة، بالصدفة البحتة شادية تعرفت عليه وقالت: "عمي الشيخ.. أنا شادية فرحب بها، فقالت له: "ربنا يغفر لنا"، فرد عليها: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

الفنانة المعتزلة كانت وقتها تؤدي العمرة مع الشاعرة علية الجعار مؤلفة أغنية في مدح رسول الله عليه السلام، غنتها شادية على المسرح ليلة المولد النبوي الشريف وقد انهمرت دموعها حين قالت: "يا نبينا يا ختام المرسلين.. أدي حالي وحال جميع المسلمين.. خد بإيدي يا نبينا.. خد بإيدي يا ختام المرسلين"، وبعدها قررت ان تعتزل العمل الفني وتقربت من الشيخ الشعراوي، والذي نصحها بإنشاء دار للأيتام.

عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب في لقاء سابق لها إنها لم تعتزل العمل الفني ولكنها ابتعدت لفترة لمراجعة نفسها، موضحة أنها ذهبت للشيخ الشعراوي وأذن لها بالتمثيل وقال لها: "الفن مش حرام، بس فيه حاجات ممنوعة زي النوم على السرير".

ياسمين الخيام

قالت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام إن الشيخ الشعراوي كان من أولياء الصالحين، وكان له دور كبير فيما وصلت له واعتزالها العمل الفني.

سهير البابلي

قالت الفنانة المعتزلة سهير البابلي في لقاء لها على قناة نايل سينما إن الشيخ الشعراوي قال لها: "انتي شيختنا.. إنتي سبتي حاجة لله إنما احنا اتعلمنا في الكتاب نبقي مشايخ، إنتي مثل الملكة اليزابيث لو تركت عرشها" وأضافت أن الشيخ الشعراوي لا يمكن أن يتكرر.