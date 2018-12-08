بالصور| يسرا اللوزي تستعيد ذكرياتها مع أول يوم تصوير لـ"إسكندرية نيويورك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورة تجمعها مع المخرج يوسف شاهين والفنانة يسرا من كواليس تصوير فيلم "إسكندرية نيويورك"، عبر حسابها الخاص موقع "إنستجرام". وعلقت يسرا على الصورة: "أول يوم تصوير في فيلم إسكندرية نيويورك مع الأستاذ يوسف شاهين 25 يناير 2003، احتفلنا بعيد ميلاد الأستاذ وبأول يوم تصوير". أضافت "اللوزي": كانت أيام حلوة. يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي انضمت لأبطال مسلسل "كلبش 3" الذي بدأ تصويرة حاليا.

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