أمل بوشوشة تنشر صورًا من "بيت الكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة أمل بوشوشة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها، من برنامج "بيت الكل". وعلقت أمل على الصور: "إطلالتي الأخيرة في برنامج بيت الكل، ولاقت الصور التي ظهرت فيها أمل ببدلة صفراء إعجاب متابعيها ومحبيها. يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أمل بو شوشة، كان مشاركتها في مسلسل "أبو عمر المصري" للفنان أحمد عز، من إخراج أحمد خالد موسى.

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