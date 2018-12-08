رامي امام يصف هذه الفنانة بـ “المرأة الحديدية”!

كتب امير فتحي في السبت 29 ربيع الأول 1440 09:48 صباحاً -

رامي امام وياسمين عبدالعزيز

يبدو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تسعى لفقدان المزيد من وزنها، وهو ما يتضح من خلال ظهورها تؤدى التمرينات الرياضية داخل إحدى صالات الجيم.

وظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز بصحبة المخرج رامى إمام، فى أثناء تأديتهما إحدى التمارين الرياضية، حيث شارك رامي إمام صورة لهما معا من داخل الجيم، عبر حسابه على “انستجرام”.

وبدت ياسمين في الصورة من دون مكياج وبلياقة بدنية عالية، وكتب رامي تعليقًا على الصورة : “التمرين مع ياسمين عبد العزيز المرأة الحديدية..قلبًا وقالبًا”، وهو ما اعتبره البعض وسيلة منه لدعمها بعد أزمة طلاقها الأخيرة، خصوصًا مع علاقة الصداقة القوية التي تجمع بينهما.