حلا الترك تشارك الجمهور فرحتها

كرّم حفل “أنا بحريني أنجزت في 2018″ الفنانة الشابة حلا الترك التي شاركت جمهورها عبر صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام بهذا الخبر السعيد.

ونشرت حلا صورة خلال تكريمها ضمن الحفل وظهرت في الصورة وهي تحمل درع تكريمها.

وعلقت حلا على الصورة قالت: “تشرفت بتكريمي في احتفالية «أنا بحريني أنجزت في 2018»، من قبل الشيخ دعج الخليفة الصباح، حفظه الله، ضمن مهرجان (هلا ديسمبر) بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أدامه الله، متمنية لمملكتي الغالية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء”، ووجهت الشكر الى والدتها وشركة بلاتينوم ريكوردز والشعب “الحلاوي” وادارة المهرجان.

نذكر ان حلا الترك كانت قد حققت ارقاماً عالية بأغنية “ممنوع اللمس” حيث تخطى كليب الاغنية الـ 50 ملايين مشاهدة على قناة شركة الانتاج “بلاتينوم ريكوردز”.