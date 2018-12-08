شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدلله.. المطربة ياسمين على تؤدى مناسك العمرة وتشارك جمهورها بصورة من الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت المطربة الشابة ياسمين على، مناسك العمرة بالأراضى المقدسة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام" بصورة لها من أمام الكعبة المشرفة.



ياسمين على

وظهرت ياسمين فى أثناء أدائها مناسك العمرة بعباءة فضفاضة، غامقة اللون أقرب إلى اللون الأسود، وحجاب أبيض، من داخل الحرم المكى الشريف.

واكتفت ياسمين على بالتعليق على أدائها مناسك العمرة بقولها: "الحمد لله"، فيما وجه لها متابعوها التهنئة على أدائها هذه الشعيرة.

يذكر أن أخر الأعمال الفنية للفنانة ياسمين على هو فيديو كليب بعنوان "يا بتاع الورد"، والذى حقق نسبة مشاهدات عالية عبر موقعى يوتيوب وفيس بوك.