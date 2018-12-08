شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيب والشرس واللعوب" فيلم جديد من بطولة مى كساب وأحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحضر الفنانة مى كساب لفيلم كوميدى جديد بعنوان "الطيب والشرس واللعوب" مع المخرج رامى رزق الله ويشاركها البطولة كلاً من أحمد فتحى ومحمد سلام وبيومى فؤاد وطارق الابيارى ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، والعمل مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

وكان آخر أعمال مى السينمائية فيلم "طلق صناعى" الذى طرح فى شهر يناير من هذا العام وشارك فى بطولته حورية فرغلى، ماجد الكدوانى، مصطفى خاطر، سيد رجب، بيومى فؤاد، محمد سلام، ايمان الزيدى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول زوجين يسعان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، وخلال الأحداث يكتشف الزوج أن زوجته الحامل أخذت حبوبا لتسريع عملية الولادة لتلد على أرض أمريكية، ويحصل ابنه على الجنسية.

وفى سياق متصل انتهت مى من تسجيل معظم أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا لسه هنا" الذى يضم 12 أغنية ومقرر طرحه مطلع عام 2019، لتعود به الى سوق الألبومات بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات منذ آخر ألبوماتها "حبيبى وعدنى"، الذى طرحته في عام 2013.