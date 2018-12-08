شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت تيخة ونرمين ماهر ينتظران "عطل فنى" فى نصف العام السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل فيلم "عطل فنى" من بطولة الشباب مدحت تيخة ونرمين ماهر وأيمن منصور، من تصوير مشاهد العمل بالكامل، وتقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى إجازة نصف العام.

"عطل فني" قصة هشام هاشم، وسيناريو وحوار أحمد حربي، ومن إخراج حسن السيد، ويشارك في بطولته كل من مدحت تيخا، نيرمين ماهر، بوسي أحمد، أيمن منصور، مراد فكري، ياسر علي ماهر، علاء الهواري، شيماء الشريف، ديانا هشام، سيد ممدوح، أمرة الهواري ومحمد الشربيني.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق حول ثلاثة أشقاء يبدأون رحلة البحث عن ثروة والدهم داخل أحد الفنادق، أحدهم أصم ويجسده الفنان مدحت تيخا، والثاني أعمى ويجسده الفنان مراد فكرى، و الثالث أبكم ويجسده الفنان أيمن منصور.

في حين تجسد بوسي أحمد دور إرهابية تتوجه للفندق الذي يقيم فيه الأشقاء الثلاثة للقيام بتفجيره، وتحدث العديد من المفارقات وتنتهي الأحداث بإحباط العملية الإرهابية بعد كشفها والقبض على الإرهابية قبل مغادرتها البلاد.