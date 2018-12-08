شآتاي أولسوي يحتفل بافتتاح «الحامي» بحضور نخبة من نجوم الدراما التركية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي شآتاي أولسوي بافتتاح مسلسله الجديد «الحامي»، وهو أول عمل تركي من إنتاج شركة «Netflix» العالمية.

أغلب أبطال المسلسل حرصوا على حضور الحفل، وأبرزهم، عائشة توران، هازار إيرجوتشلو، أنجين أوزتورك، بورتشين تيرزي أوغلو، كما حرص عدد كبير من نجوم الدراما التركية على تهنئة شآتاي وزملائه بالمسلسل، وحضروا حفل الافتتاح، ومن أبرزهم، صديقه المقرب، كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة»، توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» وحبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجان.

مصادر صحفية كشفت عن أجر شآتاي أولسوي عن «الحامي»، والذي يص إلى 50 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة.

يُذكر أن «في الداخل» كان آخر عمل درامي عُرض لشآتاي على الشاشة، وقد شارك في بطولته أمام الفنان التركي أراس بولوت اينملي الشهير بـ«الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، وقد حقق المسلسل نجاحاً قوياً من بين الأعمال المعروضة في نفس الفترة.