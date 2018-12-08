فرح زينب عبدالله بفستان جرئ في حفل افتتاح فيلمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة التركية فرح زينب عبدالله الشهيرة بـ«إيلين» بافتتاح فيلمها الجديد «شامبيون» أو «البطل»، والذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي أكين كوش.

نجمة مسلسل «على مر الزمان» خطفت الأنظار بمجرد وصولها لمكان الحفل بإطلالتها الجريئة، حيث اختارت فستان أسود طويل، ذو تطريزات فضية براقة، ومكشوف الصدر بشكل لافت، واسدلت شعرها القصير الأشقر بشكل منحها طلّة مثيرة، كانت حديث حضور الحفل ووسائل الإعلام التركية.

عدد كبير من نجوم الدراما التركية حرصوا على تهنئة فرح، ولبوا دعوة صناع الفيلم بحضور حفل الافتتاح، وأبرزهم، كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» الذي سبق وشاركته فرح بطولة مسلسل «ليث ونورا»، أنجين كيوريك الشهير بـ«كريم» الذي شارك الفنانة التركبة بطولة فيلم «مسألة صغيرة في أيلول».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جوليزار» آخر عمل درامي لفرح زينب عبدالله على الشاشة، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بيرك جانكات.