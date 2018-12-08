سعد لمجرد يحتفل مع أصدقائه في أول ظهور له بعد إطلاق سراحه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل مؤقت، بعد أن قام بدفع كفالة مالية، وذلك مع استمرار التحقيقات الجارية.

وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه، نش أحد أصدقاء الفنان المغربي صورة لسعد وهو يحتفل بخروجه من السجن مع مجموعة من أصدقائه.

مصادر مقربة من الفنان المغربي أكدوا أنه تم إطلاق سراح لمجرد مؤقتًا، مساء الأربعاء 5 ديسمبر، وذلك بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، في تهمة اغتصابه لفتاة فرنسية في التاسعة والعشرين من عمرها.

وكان الفنان المغربي سعد لمجرد قد حصل على حكم بالبراءة في قضية اتهامه الأولى باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

التقارير أكدت أن الفنان المغربي ستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسى عن نفس القضية فى 2019، وذلك حسبما أكد أحد اقاربه.

فيما لا يزال لمجرد يواجه تهمة الاغتصاب للفتاة الثانية التي اتهمته بالاعتداء عليها في شهر أغسطس الماضي، حيث تستمر التحقيقات على الرغم من إطلاق سراحه.

يذكر أن المدعي العام الفرنسي كان قد أمر بالقبض على سعد لمجرد بعد أن تقدمت فتاة بشكوى ضده اتهمته فيها بالاعتداء عليها وضربها تحت تأثير المخدر، وذلك بمدينة دراجينيان بجنوب فرنسا، وتم القبض عليه في شهر أغسطس الماضي، وتم حبسه مؤقتا 24 ساعة.