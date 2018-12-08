بعد أزمة فستانها الجريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة في حمام السباحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد الأزمة التي أحدثتها بظهورها بفستان جريء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات الفنية، بعدسة المصور محمود عاشور.

الفنانة المصرية التقطت الكثير من صور الجلسة داخل حمام سباحة، فيما ظهرت بإطلالة كلاسيكية محتشمة، من توقيع سوشا، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بأنامل محمود أمير.

رانيا أكملت إطلالتها بقبعة سوداء، وهي القبعة التي ارتدتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بمكياج ترابي مع أحمر شفاه قوي بلمسات خبير التجميل علاء التونسي، وتزينت بإكسسوارات ضخمة أضفت جمالا خاصا على إطلالتها.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة بسبب فستانها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقدمت اعتذار رسمي لجمهورها في بيان عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت رانيا يوسف، أن الفستان لم يكن كذلك في الأصل ولكن بطانته رفعت مما تتسبب في ظهورها بهذا الشكل.

وقد تم التحقيق مع رانيا لمدة 4 ساعات في النيابة، وكان معها محامي من نقابة المهن التمثيلية، وأكدت الفنانة أنها لم تقصد أبدا أن تسبب الغضب للجمهور أو أن تخالف التقاليد المصرية.