عمرو يوسف ينشر صورة جديدة مع ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنان المصري عمرو يوسف مستمتعا جدا بأبوته، والتي لم يمر عليها سوى أسابيع قليلة، وعبر عن ذلك بصورة ورسالة عبر حسابه الشخصي.

عمرو نشر صورة جديدة مع ابنته ظهرت فيها يدها فقط، والتي كان ممسكا بها بحب، وعلق قائلا: «نهاركم سعيد، دي بقى رسالة من حياة عمرو يوسف».

تعليقات الجمهور انهالت على الفنان حيث جدد الفانز تهنئته ومباركته على ابنته، وتمنوا لها الصحة والعافية، بينما طالبه عدد كبير من محبيه أن ينشر صورة واضحة لها تظهر ملامحها.

يُذكر أن الفنانة كندة علوش وضعت ابنتها الأولى من الفنان عمرو يوسف مطلع شهر نوفمبر الماضي، وأطلقا عليها اسم «حياة»، بعد أن كان عمرو يوسف ينوي تسميتها شوق.

عمرو تلقى التهاني من قبل عدد كبير من أصدقائه بالوسط الفني وعلى رأسهم حسن الرداد، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني.

الفنانة السورية كندة علوش تزوجت من عمرو يوسف في مطلع عام 2017، بعد خطوبة قصيرة لهما، وتم الزفاف في أسوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.