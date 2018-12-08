كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري كريم فهمي بعيد ميلاده في منزله في حفل حضره عدد من أسرته وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

وكان من بين الحضور شهد رمزي وزوجها كريم السبكي، والفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، الفنان أحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد.

ونشرت هنا صورة مع خطيبها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت التهنئة لكريم فهمي بعيد ميلاده، كما هنأت شهد رمزي كريم ونشرت صور الحفل على حسابها الخاص.

كريم بدا في غاية الأناقة مع زوجته التي ارتدت زي يليق بها، وتلقى الفنان عدد من تعليقات الجمهور الذي هنأه بهذه المناسبة.

كريم فهمي فنان مصري من مواليد عام 1982، تخرج من كلية طب الأسنان، وقام بتأليف عدد من الأعمال ومنها: «سك على أخواتك، هاتولي راجل، زنقة ستات»، وقدم عدد من الأعمال ومنها: «اختيار اجباري، حالة عشق، حكايات بنات»، وفي السينما: «سكر مر، علي بابا، حسن وبقلظ».

كريم نافس في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع نجلاء بدر، ريم مصطفى، ونبيل الحلفاوي.