الذباب يتسبب في توقف أنغام عن الغناء بحفلها بالكويت.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا في صالة التزلج بالكويت، وشاركتها الفنانة السورية أصالة في إحياء الحفل.

الحفل حظي بحضور كبير من جمهور النجمتين، وتألقت أنغام بباقة مميزة من أغانيها وسط تفاعل كبير من النجوم معها.

أنغام، تعرضت لموقف محرج خلال الحفل بسبب انتشار الذباب والذي تسبب في توقفها عن الغناء ودخولها في نوبة ضحك.

أنغام قالت: «فيه ذباب كثير أوي»، الأمر الذي تسبب في موجة ضحك من الجمهور الحاضر للحفل.

وكانت أنغام، قد بدأت الحفل بأغنية «وين تروح» من كلمات خالد العوض، و ألحان ناصر الصالح، وأتبعتها بأغنية «بين البنين»، وأغنية «متلخبطة»، وقالت في كلمتها للجمهور: «مفيش زي الجمهور الكويتي»، وأهدتهم باللهجة الخليجية أغنية «يوجعونك».

كما قدمت أغاني «قلبي معي، و مجبش سيرتي، وبعتلي نظرة، لو تحلف وأعشق تفاصيلك، و بخاف أفرح، و عرفها بيه، وغيرها من الأغاني».

يعد هذا هو الحفل الثاني لأنغام بعد وفاة شقيقتها الفنانة غنوة محمد، وكان الحفل الاول لأنغام في ساقية الصاوي، وحضره حشد هائل من جمهورها في أول حفل لها يضًا في الساقية.