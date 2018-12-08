منى الشاذلي تغني «راب» مع أحمد مكي لأول مرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية منى الشاذلي جمهورها بقيامها بخطوة مفاجأة، كشفت من موهبة جديدة لها.

الإعلامية المصرية قامت بمشاركة الفنان أحمد مكي غناء جزء من أغنية بطريقة الراب، وذلك خلال استضافتها له في برنامجها “معكم” على قناة CBC.

وقالت كلمات الأغنية: “من أول ما صحيت من نومي وأنا حاسة أن انا يومي عذاب، لكن عمري ما جه على بالي أن أكون مع مكي براب، طول عمري بقدم و بحاور ويعملوا ليا ألف حساب، يجيلي مكي أهو في الآخر والاقي نفسي بغني الراب”.

جمهور منى الشاذلي عبروا عن إعجبهم الشديد بغنائها، وأكدوا أنها غنت الراب بمهارة شديدة، وطالبوها بتكرار التجربة مرة أخرى.

وكان أحمد مكي قد قرر أن يخرج من عزلته الإعلامية بحلقة صورها مع الإعلامية منى الشاذلي، كشف فيها عن عدد من أسراره الخاصة، والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا.

الفنان المصري تحدث خلال الحلقة عن معاناته مع المرض، وعن حبه للراب، كما تحدث عن علاقته بنجله الوحيد، لافتا إلى إن ابنه ظهر معه في كليب أغنية «أغلى من الياقوت»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وقال مكي إن ابنه بكى اثناء تصوير الأغنية، حيث أنها كانت بمثابة وصية منه لابنه.