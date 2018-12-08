«صاروخ» يعيد خالد عجاج للغناء بعد سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود الفنان والمرب المصري خالد عجاج للساحة الغنائية من جديدة بأغنية سينجل جديدة بعنوان “صاروخ”، ومن المنتظر طرحها خلال أيام قليلة على مواقع الفيديوهات، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وكان المطرب المصري خالد عجاج، قد شارك في أوبريت غنائي منذ فترة طويلة مع المطرب أمير عبد الله، وظهر في الكليب كضيف شرف، كما انتهى من تسجيل أغنية بعنوان “يا جرح”، ولم يطرحها حتى الآن في الأسواق.

والجدير بالذكر أن الفنان المصري خالد عجاج، قد احتفل، مؤخرا، بزفاف ابنته مريم علي المهندس إسلام خضير وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

وشهد الحفل حضور كل من الفنان مدحت صالح، والفنانة فيفي عبده، والفنان مصطفي قمر، والفنان أحمد عدوية، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والمنتج أحمد أيوب، والإعلامي تامر أمين، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسي، والمطرب أمير عبدآلله، وغيرهم من أصدقاء العروسين.