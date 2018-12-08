شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تريلر الجزء الرابع من Avengers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من Avengers تريللر الفيلم والذي من المقرر أن يطرح في أبريل عام 2019 فى جميع دور العرض.

يشهد الجزء الجديد من الفيلم آخر ظهور لشخصية "كابتن أمريكا" وعدم تجسيدها مرة أخرى، كما أعلن كريس إيفانز منذ أيام عبر حسابه الشخصى بموقع التديوينات القصيرة تويتر.

الجزء الأخير من فيلم Avengers: Infinity War، استطاع أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ومن المرجح أن يحمل الجزء الجديد من الفيلم عنوان Avengers: End Game.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "المنتقمون" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا التى تجسدت بظهور (ثانوس)، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف في المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمون واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.