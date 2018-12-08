شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة هنأت دنيا عبد العزيز الفنانة شيريهان بعيد ميلادها الـ 54.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة غير تقليدية حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز، على توجيه التهنئة للفنانة شيريهان بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 54، حيث روت دنيا علاقتها بالفنانة القديرة منذ الطفولة.

وكشفت دنيا عبد العزيز، عن العلاقة التى جمعتها بشيريهان منذ الطفولة، وشاركت جمهورها بصورة توضح هدية كانت قد تلقتها من شيريهان في طفولتها.



دنيا عبد العزيز

وكانت الهدية التي تلقتها دنيا من شيريهان فى طفولتها عبارة عن صورة كبيرة للنجمة الاستعراضية، حيث ظهرت دنيا فى سن الطفولة تقف أمام صورة النجمة شيريهان.

وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" بقولها: " “كانت أجمل هدية من أجمل ست لما أول مرة زرتها وقعدت معاها ساعات وعرفتها بحبها قد إيه، وطلبت منها في الآخر صورة وروحت علقتها في أوضتي، وكنت كل يوم ابصلها واقولها بحبك قوى".



رسالة دنيا عبد العزيز للفنانة شيريهان

وأضافت موجهة حديثها للنجمة الكبيرة: "كنتى سبب قوى لحبى للفن والموسيقى والرقص والموضة ودلوقتى بحبك أكتر وانتى أكتر واحدة عارفة انتى بالنسبة لي ايه.. عقبال مليون سنة يا أجمل شيريهان في الدنيا”.

يذكر أن الفنانة شيريهان من مواليد 6 ديسمبر عام 1964، وهى تبلغ من العمر حاليا 54 عاما، وتعد من أهم الفنانات المصريات في مجال الاستعراض.