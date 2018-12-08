شكرا لقرائتكم خبر عن بتعاند طليقها.. كاردى بى تشارك جمهورها بأول صورة لابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة هوليود الشهيرة كاردى بى صورة لابنتها KULTURE وذلك بعد بضعة ساعات من انفصالها عن زوجها وهذا كما ذكره موقع Access.



ابنة كاردى بى

اتفق الثنائى كاردى بى وزوجها السابق أوفسيت ألا ينشرا صور ابنتهما البالغة من العمر 5 أشهر ويضعونها تحت الأضواء ولكن عزمت كاردى بى على فعل ذلك بعد انفصالها مباشرة، ومن الواضح أن تكون قررت فعل هذا بسبب العند أو كسر القواعد التى نشأت بينهما.

كاردى بى وزوجها السابق

وكانت كاردى بى تورطت فى مشاجرة، نشبت بينها وبين الأختين "جايد" و "بادى" العاملتين فى ملهى ليلى، بعد اتهامها لأحد الفتاتين بأنها أقامت علاقة مع زوجها مغنى الراب "أوفست"، وحسبما زعمت الفتاتان، قامت كاردى بأمر رجالها بمهاجمة الفتاتين بالضرب وإلقاء الزجاجات والكراسى داخل النادى عليهم مما استدعى حصولهم على رعاية طبية، مطلع أكتوبر المنقضى.