شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف خواجاية تعادى محمد سعد فى "محمد حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، بمنطقة صلاح سالم بأحد الفنادق هناك، وهو الديكور الخاص بها ضمن أحداث العمل، حيث تجسد فريال شخصية خواجاية وابنة زوجة النجم الكبير سمير صبرى الذى يشارك فى بطولة العمل، وتعادى بطل العمل محمد سعد كما تتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعدما تعود من فرنسا لتعيش فى القاهرة.

انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.