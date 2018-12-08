بالفيديو.. هكذا استقبل الجمهور شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أثناء دخولها للمسرح في حفل الكويت. واستقبل الجمهور الكويتي الفنانة شيرين بحفاوة بالغة، وبالتصفيق والتهليل. وتأتي حفلة شيرين في الكويت ضمن حفلات الترويج لألبومها الجديد "نساي" والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.

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